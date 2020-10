El iPhone 12 es uno de los smartphones más resistentes del mercado

Durante el lanzamiento oficial del iPhone 12, Apple había prometido que el vidrio de su nuevo dispositivo era 4 veces más resistente que en versiones anteriores. Desde la empresa detallaron que esta resistencia se logró gracias a una mezcla de vidrio y cerámica, creada en conjunto con Corning, los creadores del Gorilla Glass, pero no se sabía si lo dicho por Apple era cierto o no.

En Estados Unidos las empresas aseguradoras que cubren smartphones no se dejaron llevar por los anuncios de la empresa y esperaron a tener un dispositivos en sus manos para establecer sus cuotas luego de hacer pruebas de durabilidad.

Apple afirma que el iPhone 12 y el iPhone 12 Pro tienen un rendimiento de caída cuatro veces mejor gracias a las nuevas pantallas de Ceramic Shield. Para evaluar estas afirmaciones, Allstate Protection Plans sometió a cada dispositivo a sus pruebas de caída de rotura (anteriormente SquareTrade Breakability Drop Tests) y encontró que funcionaban mejor que cualquier otro smartphone previamente probado.

Durante las Pruebas de Caída de Rotura, la pantalla de Ceramic Shield mejoró su durabilidad, aunque ambos dispositivos sufrieron daños después de aterrizar en una superficie áspera desde casi 2 metros. Además, el diseño lateral plano del iPhone 12 y el iPhone 12 Pro parece mejorar la durabilidad cuando se dejan caer sobre sus paneles traseros. El iPhone 12 no sufrió prácticamente ningún daño cuando se dejó caer sobre su espalda, aunque el iPhone 12 Pro se rompió.

Allstate Protection Plans iPhone 12 & 12 Pro Breakability

Pruebas de caída boca abajo: El iPhone 12 sólo sufrió pequeñas grietas y rasguños en los bordes cuando se dejó caer en una superficie áspera desde casi 2 metros. Este resultado fue significativamente mejor que su predecesor, el iPhone 11, y el Samsung Galaxy S20. El iPhone 12 Pro, que pesa 25 gramos más que el iPhone 12, se agrietó en la mitad inferior de la pantalla del Escudo Cerámico, pero no sufrió ningún mal funcionamiento o daño funcional notable. Aunque le fue un poco peor que al iPhone 12, también se desempeñó considerablemente mejor que el iPhone 11 Pro, su predecesor.

Pruebas de caída sobre el panel posterior: Mientras se raspaba a lo largo de sus esquinas y bordes después del impacto, el iPhone 12 quedó virtualmente ileso cuando se dejó caer de espaldas en una superficie áspera desde casi 2 metros. El panel trasero del iPhone 12 no está hecho de un escudo cerámico, y su mayor durabilidad puede deberse, en parte, a su diseño lateral plano. El iPhone 12 Pro se rompió cuando se dejó caer de espaldas, resultando en cristales sueltos y grietas en la sección de la cámara. El daño no fue catastrófico, y la funcionalidad del iPhone 12 Pro no pareció ser alterada.

Pruebas de caída de lado: Cuando se cayeron de lado, tanto el iPhone 12 como el iPhone 12 Pro sufrieron rasguños y bordes de metal afilados, especialmente en sus esquinas, pero por lo demás no sufrieron daños.

Los consumidores de hoy en día confían más que nunca en la cámara de su smartphone, ya sea por su tecnología o por su durabilidad. En una encuesta, Allstate Protection Plans econtró que el 86% de los propietarios de smartphones afirmaron que usan sus teléfonos como su principal dispositivo de foto y video, y el 80% dice que ya no necesitan una cámara digital separada.

"Para muchos de nosotros, los teléfonos inteligentes se han convertido en cámaras con capacidad de teléfono en lugar de teléfonos con capacidad de cámara. Las increíbles cámaras del iPhone 12, además de su mayor durabilidad, seguramente serán un éxito entre los consumidores", dijo Jason Siciliano, vicepresidente y director creativo global de Allstate Protection Plans. "El frente del Escudo Cerámico es una gran mejora. Dicho esto, ambos teléfonos se dañaron cuando se dejaron caer en una calle. Dados los altos costos de reparación, alentamos a todos a usar un estuche protector y a tratar su nuevo iPhone 12 con el cuidado que le daría a una cámara costosa".