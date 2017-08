El ISIS se adjudicó la autoría del atentado

"Los autores del atentado de Barcelona son soldados del Estado Islámico y llevaron a cabo la operación en respuesta a los llamados para atacar a los estados de la coalición", señaló la agencia, citada por el sitio de internet especializado SITE.

En un breve comunicado difundido por la red de mensajería Telegram y cuya autenticidad no se verificó, la agencia señaló que "una fuente de seguridad afirmó a Amaq que los autores del ataque de Barcelona son soldados del Estado Islámico". No obstante, las autoridades españolas aún no confirmaron si se trató de más de un atacante.

Hoy una camioneta atropelló a transeúntes en La Rambla, con un saldo oficial de 12 muertos y cerca de 80 heridos.

Como es habitual cuando aún no se conoce la identidad de los atacantes de un atentado, el EI no dio detalles sobre el autor ni la logística ni la estructura sobre la cual se cometió el hecho.