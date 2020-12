El jardín que revolucionó a El Huecú tuvo su acto de egreso por radio

Si bien los últimos dos programas fueron el acto de cierre de año y la idea era que los menores vayan a la radio, la situación epidemiológica actual no lo permitió.

Radio Pandemia Coronavirus El Huecú (5).jpeg

La dinámica durante todo el año fue la misma, los lunes por la mañana las docentes hacían reunión de producción. Analizaron los contenido, temáticas, juegos y canciones, basado en currícula escolar. También eligieron las cortinas de audio, los temas de ingreso y salida, y demás elementos para tener en cuenta para el programa del viernes.

“Por temas de protocolos, solo íbamos al estudio dos maestras y desde ahí, con los audios y juegos armados, hacíamos el programa de radio”, describió.

Desde las ocurrencias y de los juegos salieron secciones “que serían impensados en cualquier programa radial”. “El profe de educación física propuso jugar una escondida radial y fue una locura, era todo actuado pero los chicos cada uno en su casa se sumaron”, ejemplificó la docente “sin poder dimensionar” lo que lograron en este 2020.

Radio Pandemia Coronavirus El Huecú (3).jpeg

Durante el programa 38 y 39, los chicos pasaron a ser los protagonistas. Cada uno tuvo la posibilidad de decir una palabra, un chiste o a aportar algo. De a uno, los 70 fueron tomando presencia en el programa entre juegos y, algunos, luchando contra la vergüenza.

“Estamos las seis con alegría y satisfacción con el objetivo de haber cumplido porque llegamos a las infancias. Entramos en las casas de nuestros pequeños y sabemos que fuimos mejorando en las relaciones, trabajando las emociones y generando vínculos más allá del encierro”, dijo Fabiana.

Es que después de un año, estas seis maestras pasaron a ser "famosas" en la localidad. “Cuando me ven por la calle, ahora que está todo más flexibilizado, me saludan, me conocen y se alegran por verme", se alegró.

Si bien el próximo ciclo lectivo será incierto, desde la dirección del jardín que depende de la Escuela primaria 328 Juana Azurduy, le pidieron que armen la segunda temporada. “Nos reímos con mis compañeras, pero esto parece como Netflix. La primer temporada tuyo 39 capítulos y ahora en el 2021 saldrá la próxima”, río.