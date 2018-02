Sí, mañana es el día más temido por los supersticiosos, en la creencia popular, el “de la mala suerte” o el de la mufa. Es uno de los grandes mitos históricos, pocas veces comprobado en la práctica, y no pasa desapercibido para casi nadie. Se sabe incluso que abundan las cábalas para combatir su supuesto efecto negativo, los recaudos, las frases del estilo “no te cases ni te embarques”. Mucha paranoia.

Pero ojo que en la timba LM Neuquén ya advirtió que posee un impacto inversamente proporcional al que genera en buena parte de la sociedad. Es decir, los apostadores confían plenamente en el 13 en su jornada, e incluso en su semana. Creen que les dará suerte y le hacen honor al numerito poniendo unos billetes a su favor.

De tal modo, como cada vez que aparece en el calendario, se espera un aluvión de apuestas para la reanudación de los sorteos a favor del ambo, que en la jerga significa “la yeta” y de por sí es uno de los números más populares de la Argentina. ¿Saltará la banca si sale?

“En esta fecha la gente juega fuerte al 13 y cierto es que suele salir. Los apostadores por suerte no son supersticiosos”, señala con una gran sonrisa Jorge, empleado de una agencia céntrica a este diario.

Desmitificando su presunta connotación negativa, la fecha especial estimula a los fanáticos de la quiniela, que lo consideran casi como un día ideal para acertar y llenarse los bolsillos. Ocurre que a lo largo de la historia no han sido poca las veces que el simpático numerito brilló en un martes 13 en lo más alto de la pizarra.

1er martes 13 del año será el de mañana. Los timberos se relamen...

La opinión de una especialista

LMN fue más allá y también requirió la opinión de la Licenciada en numerología y lenguaje corporal Romina Haberckon, quien no solo relativizó la presunta desdicha que produce un martes 13 sino que reveló que es un día de “cambios rotundos”, lo cual debe alentar a los apostadores que andan con la suerte cambiada.

“Martes 13 es como un mito, pero si me baso en la numerología, el 13 es el día de los grandes cambios. Hay más posibilidades de que haya un cambio rotundo, de que si no venía ganando, puede ganar. Que la gente no sea supersticiosa, no es malo este día. Al contrario, es como un resurgir de las cenizas”, asegura la especialista irradiando energía positiva.

El que quiera cruzar los dedos, que lo haga. El que quiera acertar, que juegue, al 13 o a cualquier otro número. Mañana puede ser un gran día.

Bajó la cantidad de visitas a Las Vegas

Después de tres años de incremento, la cantidad de visitantes a la ciudad de Las Vegas bajó en 2017. Los 42.2 millones de visitantes el año pasado estuvieron muy por debajo de los 43.2 millones proyectados y bajaron un 1.7% del total récord de 42.9 millones en 2016.

La caída en el número de habitaciones disponibles está siendo considerado como la causal de esta situación, aunque la cantidad se redujo ligeramente de 149.339 a 148.897.

¿Podría haber sido otra cosa? Nadie sabe con certeza qué es lo que se esconde detrás de estos resultados, pero muchos clientes aseguran que van menos (o nada) debido a las terribles tarifas de los resort y a los cargos de estacionamiento, según consigna el portal el diario del Juego.