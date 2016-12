Este martes se habilitará una zona nueva de acampe en el predio “Costa del Limay” del ISSN y ya hay quejas de quienes viven a pocos metros del lugar. Los vecinos afirman que no tuvieron tiempo para tomar recaudos en cuanto a la seguridad y creen que los ruidos por la noche van a ser un gran problema para el barrio.

La propiedad se extiende a lo largo del balneario Gática y hasta hace una semana buena parte estaba cubierta por yuyos. Hoy ya se encuentra desmalezada y lista para su uso, aunque todavía no está muy claro que se hará allí.

Los vecinos aseguran que el cuidador del predio les dijo que se iba a destinar para el entrenamiento del Ejército, pero ya se sabe que por un convenio entre el municipio y el ISSN será para que chicos de diferentes localidades de la provincia puedan acampar de forma temporal durante el verano.

Se supo que armarán globas y renovarán los juegos recreativos. También se abriría una calle que va a derivar directamente a orillas del río. Todo esto sumado al movimiento diario de gente en la zona de parrillas y canchas de fútbol que se usan desde hace varios años.

Las casas de quienes se vieron afectados se encuentran al lado del predio, separadas por un alambrado. Pero, a pesar de que muchos están en contra, otros están a favor y no consideran que vaya a afectar su calidad de vida.

Ana, una vecina del barrio, afirmó que no se está “tomando dimensión de lo que va a pasar una vez que se habilite la zona”. Si bien está totalmente de acuerdo en que chicos tengan un lugar natural para poder realizar actividades, le hubiera gustado que desde ISSN les avisaran con más tiempo para tomar las precauciones necesarias.

Está al tanto de que “el predio es privado y no hay nada que se pueda hacer” pero eso no evita que le preocupen “los ruidos, el no poder dormir y la higiene”. “Las bolsitas empiezan a volar y los que vamos a limpiar somos nosotros”, se quejó.

“La idea era hacer un cerco vivo para poder tener un poco más de privacidad y también apaciguar los sonidos, pero si lo hace uno solo nada más no tiene sentido, tendríamos que hacerlo todos”, agregó Ana.

Otra de las personas que vive en el sector es Pablo, quien comentó que se va a sentir “más seguro sabiendo que el lugar va a estar controlado” pero que, sin embargo, le preocupan los ruidos que se puedan escuchar por la madrugada.

“El cartel en el ingreso dice que el horario es de 8 a 23, si realmente es así, no hay ningún tipo de problema, pero hasta que no se inaugure no vamos a saber nada”, sostuvo.

En cambio, otros vecinos comentaron que ya se sabía que era un lugar destinado a actividades recreativas y no hay nada que se pueda hacer. Tania, por ejemplo, afirmó que “no es un barrio privado” y que “el predio puede hacer lo que quiera” con sus tierras. Se mostró a favor porque cree que le brindará mucha más seguridad al barrio.

Así opina también Florencia, quien aseguró que desde un principio “todos sabían que podía pasar y pasó”, aunque se podrían tomar algunas medidas para que el camping no esté tan pegado a las casas.

Agregó que el tema “se habló entre todos los vecinos pero en un momento paró”, y por eso muchos pensaron que no iba a llevarse a cabo.

Lo cierto es que la inauguración ya tiene fecha y los vecinos deberán acostumbrarse a los nuevos movimientos.