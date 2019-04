El Metrobús les genera problemas a las ambulancias

La titular de este organismo, Luciana Ortiz Luna, dijo que el Municipio iba a garantizar un corredor sanitario pero que eso no ocurrió. “Evidentemente no tienen mucha idea de lo que es una ambulancia y una emergencia”, dijo en declaraciones radiales. “Nos tocó el sábado, y por eso lo publicamos en redes sociales, con cuatro eventos de motos muy graves. Uno que realmente está en estado crítico al accidentarse en esa zona, y al intentar subirlo con la ambulancia nos encontramos con tramos no habilitados, gente que no sabe para dónde ir, vehículos que intentan dejarles el paso a las ambulancias pero que se ponen en riesgo mayor. No podemos discernir si ir por el carril del Metrobús o ir por los laterales, porque no está indicado”, explicó.