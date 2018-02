El Millo no levanta cabeza y sumó otro duro golpe

El Fortín mostró pasajes de buen juego, aunque no necesitó demasiado para batir a un rival contrariado durante los noventa minutos.

Lucas Robertone a los 2 minutos del complemento fue el autor del único gol del partido para el equipo de Gabriel Heinze. Además, el Millonario terminó con un hombre menos por la expulsión de Enzo Pérez.

Vélez asumió la iniciativa con un dibujo 4-2-3-1 que a veces mutó a un 4-3-3 bien definido, con Bouzat por derecha y Vargas por izquierda. Así, a Heinze le salió bien el plan, porque maniató a un River timorato que desprendió poco a los laterales, no tuvo juego por el medio y dependió de alguna incursión de Pratto y, en menor medida, Scocco.

Y aunque no tuvo demasiado peso ofensivo, el local fabricó las únicas chances claras de los 45 minutos iniciales.

A los 22, Vargas la mandó por arriba del arco tras un córner; un minuto más tarde Zárate sacó un remate apenas desviado; y a los 35 Armani demostró sus condiciones de arquero para club grande con una gran atajada ante un cabezazo de Robertone.

River mejoró con los ingresos de Mora –sobre todo– y Ponzio y también sumó el aporte de De la Cruz aunque, a la larga, volvió a ser un equipo falto de juego que no le encontró la vuelta al rival.

La chance más clara del equipo de Gallardo llegó tras un tiro libre de Mora -el mejor del equipo de Núñez- que pegó en el travesaño y luego picó en la línea de gol pero no alcanzó a meterse. Casi de inmediato, la infantil expulsión de Enzo Pérez por doble amarilla prácticamente sentenció las chances del equipo.

Poco a poco el local se fue animando, hasta que encontró la ventaja. A los 25 minutos y luego de una gran jugada del Monito Vargas, Robertone encontró la pelota en el centro del área y, libre de marcas, con un potente derechazo superó el esfuerzo de Armani y Pinola para decretar el 1 a 0, su primer gol en Primera.

Los errores defensivos, colectivos e individuales, también fueron una constante que se repitió tanto a lo largo de este partido como también en lo que va de esta segunda parte del campeonato.

Salvo un remate de Ponzio que se desvió en Pinola y casi se mete, River no generó más ocasiones para el empate y la derrota lo hundió más en la crisis.

Para Vélez, en cambio, los tres puntos (merecidos, por cierto) le dieron aire fundamental en su pelea por alejarse de la zona roja de los promedios.

Por la próxima fecha, la 18 de la Superliga, el Fortín visitará a Racing el domingo a las 21:30, mientras que el Millonario recibirá a Chacarita el mismo día a las 19:15.

8 partidos perdió River de los últimos once que jugó y ganó sólo dos de los últimos 14.

"Me hago responsable de la derrota. Ya les pedí perdón a mis compañeros".Enzo Pérez, expulsado antes del gol de Vélez

Gallardo: “Bronca y amargura”

Luego de la derrota, el técnico de River, Marcelo Gallardo, asumió “la total responsabilidad” del mal momento que atraviesa el equipo, luego de la seguidilla de malos resultados que vive el Millonario. En una de sus frases, el entrenador aseguró: “Estamos con mucha bronca y amargura. No puedo decir nada contrario a lo que se vio. Debemos intentar salir de esta racha negativa, hay que redoblar los esfuerzos y hay que intentar sacar las malas energías”. A su vez, señaló que no está conforme con el rendimiento actual del equipo: ”Tenemos que cambiar. Si bien se vio una reacción, tuvimos una posibilidad de empatarlo, pero es claro que eso no alcanza”. El Muñeco además subrayó el factor anímico y sostuvo: “Necesitamos un partido que nos permita recuperar la confianza“. En cuanto a las respuestas, por el momento indicó que “hay que redoblar esfuerzos”.