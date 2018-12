El mismo grito: ¿hasta cuándo?

No queremos más Lucías y Delias ni un Estado que no nos sabe escuchar, acompañar ni entender.

¿Hasta cuándo?, nos preguntamos nosotras desde siempre. ¿Hasta que ellas se sientan protegidas por el Estado denunciando a su golpeador o abusador? ¿Hasta que la policía quiera tomarles la denuncia sin responsabilizarlas por la golpiza o la violación? ¿Hasta que la Justicia tampoco las culpe a ellas en lugar de a los violentos? ¿Hasta que el botón antipánico funcione? ¿Hasta que las órdenes de restricción sirvan de algo? ¿Hasta que la Justicia no tarde siete meses en ordenar la recaptura de un prófugo acusado por femicidio? Hasta que todo eso y más. Hasta que el Estado y los gobiernos incluyan la problemática en sus prioridades de gestión y destinen un presupuesto coherente. Hasta que las proclamas contra la violencia machista y las casas refugio no aparezcan después de un doble femicidio que sacude a una provincia entera. Hasta que entiendan que sin contención y prevención no hay ni una menos. Porque no queremos más Delias ni ocupar puestos altos de tristeza que no evidencian más que la negligencia de un Estado que no las supo escuchar, acompañar ni atender.