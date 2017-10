El MPN marchó por las calles del Oeste en "defensa del ISSN"

La candidata a diputada nacional por el MPN, Alma “Chani” Sapag, advirtió hoy que armonizar las cajas jubilatorias, como pretende el Gobierno nacional, “significa afectar derechos adquiridos por los neuquinos a través de décadas de sacrificio”. E indicó que los aportes recibidos de Nación "no son un regalo".

La convocatoria fue en respuesta al respaldo del intendente Horacio "Pechi" Quiroga a favor de la administración de Mauricio Macri sobre la política previsional en la provincia.

"Si el Gobierno provincial quiere seguir manteniendo una caja deficitaria, puede hacerlo, pero que nos diga a los neuquinos de dónde va a sacar los recursos para financiarla", dijo el intendente.

"Les pido a los dirigentes del MPN que no nos mientan más y que no subestimen la inteligencia de los neuquinos. Nación no se quiere quedar con ninguna caja que, encima, es deficitaria. El gobierno provincial quiere plantear una falsa discusión Nación-Provincia agobiado por el mal resultado que tuvo en las PASO", agregó.

La respuesta no se hizo esperar y cientos de adherentes al partido provincial marcharon esta tarde por las calles del oeste de la ciudad.

Chani Sapag pidió que “no confundan a la gente; el aporte que Neuquén recibe de la Nación no es un regalo. Son los fondos que nos corresponden y se les otorgan a todas las jurisdicciones”.

Y agregó: “La correcta administración de esos recursos nos permite pagar en tiempo y forma las jubilaciones y cumplir con el artículo 38 de la Constitución provincial, garantizando como mínimo el 80 % y la movilidad conforme a la evolución de los salarios, fijando además la jubilación en 55 años para la mujer y 60 para el hombre, con el requisito de 30 años de aporte”.

Por su parte, el diputado Claudio Domínguez, señaló que desde hace 32 años que el partido provincial no marcha para oponerse a una imposición de la administración nacional. "En 1985 le dijimos ‘No al Caño” para defender el gas de Loma de la Lata y hoy le decimos que no a la armonización de nuestra Caja Jubilatoria que impulsa el gobierno nacional”, dijo el legislador emepenista.