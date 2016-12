El secretario de Gobierno y Coordinación, Marcelo Bermúdez, anunció esta mañana que en marzo se licitarán las obras para desarrollar el primer camping de la ciudad. El lugar elegido será el predio de seis hectáreas ubicado dentro del Parque Municipal Limay, en Valentina Sur.

“Durante todo el verano trabajaremos en la confección del pliego que debe contener cuestiones importantes acompañando la demanda del turista, principalmente tener buenas instalaciones y ofrecer buenas prestaciones”, anticipó el funcionario.

Detalló que el nuevo centro recreativo deberá contar con sector de carpas, estacionamiento, provisión de servicio eléctrico y agua potable, parrillas, piletas para lavar vajilla, sector de sanitarios con baños, duchas, área de deportes y construcción de locales para la instalación de venta de comestibles y demás artículos propios del uso de los campistas.

Apreció que “la inversión va a ser importante, tenemos que estar pensado en un año o año y medio de desarrollo”. E indicó que si bien aún no está resuelto, “creo que vamos a plantear una inversión mixta; por ejemplo, hay que llevar los servicios hasta la puerta del camping y eso lo tiene que hacer el municipio; me gustaría también que el municipio se involucre en el tratamiento de los efluentes así nos quedamos tranquilos de que el producto de los sanitarios no llegue el río”.

“El cercado también puede ser algo que haga el Estado municipal y dejar para el concesionario todo lo que es la inversión interna”, puntualizó

“Cuando la semana que viene recibamos el texto aprobado por el Concejo Deliberante vamos a empezar a trabajar el pliego y queremos en marzo estar licitando esto, pero la redacción no es sencilla por la cantidad de aspectos que hay que tener en cuenta y además hay que motorizar oferentes”, agregó Bermúdez.

La ordenanza aprobada indica que se creará el Parque Municipal Limay ubicado en el espacio lindante al balneario Valentina Sur y abarcará una superficie total de 190.954,92 metros cuadrados en el que funcionará el Cámping Municipal de 60.000 metro cuadrados. El lugar fue propuesto por el Ejecutivo Municipal y contó con el aval unánime de los concejales.