"Él no tuvo defensa, lo condenaron y lo mataron de un tiro"

"Lo único que les voy a pedir es que sean conscientes de la decisión que van a tomar. Entiendo que corresponden los derechos y garantías, pero mi hijo no tuvo ningún proceso, no tuvo posibilidad de defensa, fue condenado y asesinado", sentenció la madre del cabo asesinado la mañana del 1º de enero de este año.

A su turno, su esposo reforzó el pedido y, con la voz tomada por el dolor, resaltó: "Estamos pidiendo justicia y que esta gente esté dónde tiene que estar, detenida, por respeto a mi hijo, a su familia y para poder llegar con los testigos a juicio".

El temor de los testigos fue un punto que tanto la fiscalía como la querella destacaron durante la audiencia, en clara alusión al peligro de entorpecimiento si los acusados son dejados en libertad. Sin embargo, el propio tribunal les indicó que el juez de garantías solo avaló la preventiva por fuga, por lo que sus exposiciones no hacían al debate de ayer.

Por su parte, la defensora oficial Marisa Mauti intentó explicar que existía un agravio al haber dictado la cautelar porque no estaba bien fundado el peligro de fuga. Detalló que los cuatro acusados tienen arraigo, que "son de Cutral Co, nunca se fueron y los detuvieron en sus casas", que no tienen recursos para escapar y que pasaron seis meses del crimen hasta su detención.

Sin embargo, el fiscal Santiago Terán refutó el argumento al decir que los jóvenes no se escaparon porque ya había un detenido. "Literalmente los dormimos al no haberles permitido entender que íbamos atrás de una cacería de todos los que habían participado y que los tenemos filmados en un video casero", sentenció el fiscal jefe.

Cabe recordar que Miguel Ángel "Tuerto" Díaz (autor), su hermano Walter, José Luis Espinosa, Lautaro Campos y José Adrián Culliqueo (partícipes primarios) están acusados de homicidio triplemente calificado por ser contra un funcionario público en ejercicio, por alevosía y por la participación de dos o más personas. Solo Campos está en libertad por ser menor al momento del crimen.

-> La defensora explicó su oficio

Casi al final de la audiencia, y ante unas declaraciones previas de la familia a la prensa, la defensora Mauti habló de su trabajo. "Ser defensora es mi trabajo. No tiene que ver con que si soy sensible o no al dolor de alguien. Pero si no hay defensa, no existe juicio justo", expresó, a lo que los jueces la interrumpieron para decirle que nadie cuestionó su labor y que la audiencia era por otra cuestión. La madre de la víctima intentó responderle, pero los jueces volvieron a dejar claro que no era el espacio de discusión para ello.