El Nobel y su novela negra

Por estos días de octubre no circulará esa oleada de nombres favoritos a obtener la máxima distinción del mundo literario, entre ellos el del eterno candidato, el japonés Haruki Murakami, ni siquiera se conocerán las apuestas de la casa inglesa Ladbrokes. Este año no habrá lectores que, una vez anunciado el Premio Nobel de Literatura, desborden las librerías para comprar los libros del escritor galardonado por la academia sueca y del que no conocían su existencia.