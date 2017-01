El nuevo convenio regirá sólo para tres yacimientos

NEUQUÉN

Las nuevas reglas laborales para el sector petrolero -específicamente para los operarios de Vaca Muerta- se discutirán el próximo martes, según lo adelantó ayer Guillermo Pereyra, titular del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa.

La modificación del convenio laboral (se le suma un texto especial para el sector de los no convencionales) regirá, por ahora, para tres áreas petroleras en toda la cuenca neuquina: Loma Campana, que es el yacimiento estrella, Loma La Lata y El Orejano. El resto de los 16 yacimientos de ese sector está en la etapa piloto.

Pereyra se reunió ayer con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y con el de Energía, Juan José Aranguren, junto con su par sindical de Petroleros Jerárquicos, Manuel Arévalo. Allí pusieron fecha para el martes 31 de enero la firma de la adenda al convenio.

El punto más polémico es la eliminación de las horas taxi, que legalmente se pagan para los petroleros que trabajan en el sector no convencional, es decir, para las perforaciones por fuera de la formación Vaca Muerta.

“Tiene puntos muy interesantes la adenda, porque no modifica en absoluto el convenio colectivo de trabajo, cuando no existía el no convencional. Lo que hacemos es incluir esta actividad no convencional que no tenía ni la categoría, ni las rotaciones. Las horas taxi se seguirán pagando pero no para esta actividad”, dijo Pereyra a LU5.

“No se puede pagar lo que no se hace”, indicó, y la frase tiene relación directa con las liquidaciones con un 40% menos que recibieron algunos trabajadores petroleros.

Sobre Figueroa

Por otra parte, el sindicalista se refirió a los dichos del vicegobernador, Rolando Figueroa, quien criticó el acuerdo petrolero, que implica el pago de un subsidio nacional de 20 mil pesos por seis meses (con posibilidad de renovar por otros seis) hasta que se retome la actividad en el sector.

“Me sorprende lo que ha dicho el compañero Figueroa; yo creo que pasa porque no conoce los yacimientos ni la actividad a pesar de ser el vicegobernador de la provincia”, señaló Pereyra, quien desestimó que las declaraciones tengan un tinte dentro de un contexto de la interna política del MPN.

Lo cierto es que el martes se define el nuevo convenio en un contexto donde habrá unos 4500 trabajadores que están dentro del sector no convencional. Asimismo, Pereyra dijo haber conseguido la exclusión de la zona en el pago de impuesto a las Ganancias.

Rioseco se despachó con críticas para todos

El parlamentario del Mercosur, Ramón Rioseco, criticó ayer el acuerdo petrolero y dijo que lejos de ser un beneficio se trata de “despidos encubiertos”. “Es lamentable la actitud de Pereyra a esta altura de su vida y también que la provincia avale a esto, estamos siendo extorsionados por el modelo económico”. Estimó que no habrá recuperación de los equipos de YPF, que hoy tiene el 70% de las áreas petroleras. “Si no pueden reactivar y están ociosas como dicen, entonces que devuelvan las áreas al Estado o que la gente vuelva al campo”, concluyó.