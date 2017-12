Como condición y después de tres días de violencia, entre gases lacrimógenos, balas de goma y pedradas, la Provincia no piensa, al menos por las declaraciones que efectuó días atrás el gobernador Omar Gutiérrez, dar marcha atrás con el descuento de los días de paro y las causas penales contra los sindicalistas, por los destrozos suscitados en los alrededores de la Casa de Gobierno.

ATE busca tener el compromiso de que se trate el proyecto del convenio colectivo de trabajo de Salud Pública, un punto que se desdibujó luego de los incidentes de la semana pasada.

El encuentro será en la sede del Obispado. De un lado estarán los líderes del gremio estatal, Carlos Quintriqueo y Jorge Marrillán, y del otro, los ministros de Gobierno y Justicia, Mariano Gaido, y de Educación, Cristina Storioni, junto con el diputado provincial Claudio Domínguez. Los tres serán los encargados de llevar adelante la negociación, que asoma compleja.

Para el gobierno provincial, aprobar ese convenio en estos días implica una erogación de 1500 millones de pesos anuales de masa salarial, aunque ATE desestimó los cálculos oficiales.

El diálogo se cortó luego de los días en los que se registraron los enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía. En el medio hubo un descontrol de la situación, que llegó a un escenario inusitado: periodistas agredidos por ATE y también por las balas de goma de las fuerzas policiales.

La escalada de violencia terminó el viernes, cuando se decidió una mediación, para la que Croxatto y el párroco Rubén Capitanio se ofrecieron a mediar en el conflicto.

La negociación no parece tener una salida clara, luego del escenario violento de la semana pasada, sumado a que el mismo Gutiérrez aseguró que hay cuestiones que no están dentro de la negociación. “Día no trabajado es día descontado y día que no vamos a devolver”, aseguró el gobernador.

Según dijo el mandatario provincial, el convenio que busca ATE se discutirá a principios de 2018, por lo que no se sabe cuáles serán los puntos del debate de hoy.

Los puntos que no se negocian

Siguen los descuentos

Son 6024 empleados públicos a los que les descontaron días de paro. El Gobierno no quiere aflojar. En algunos casos cobraron menos de 6 mil pesos por 17 días no trabajados.

Con las causas no

El gobierno provincial está dispuesto a seguir con las causas penales por los destrozos provocados en la vía pública durante los tres días de violencia.

