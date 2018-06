El oficio petrolero es furor por el auge de Vaca Muerta

En la búsqueda de tener una salida laboral, muchas personas buscan ampliar sus horizontes y recurren a distintas capacitaciones gratuitas que se dan en organismos estatales. Se trata de personas que ya tienen un título, e incluso trabajo, que quieren alcanzar un mejor pasar económico.

En el acto realizado por la Municipalidad, el intendente Horacio Quiroga destacó a los estudiantes que terminaron el curso de operador de perforación y tratamiento de planta de gas y resaltó su “predisposición a formarse”. “Cuando una persona sale a conseguir un trabajo, lo que le da la seguridad es que se ha preparado para ocupar ese lugar”, manifestó el intendente.

Carlos Díaz, del barrio Islas Malvinas, es uno de los recibidos. Con 21 años, tomó la decisión de seguir la capacitación para “aprender más cosas” que le permitan conseguir un trabajo digno. “También estoy haciendo otros cursos en el Centro de Empleados de Comercio. Aprovecho todas las herramientas”, contó.

Por su parte, Mauro Parra, de 28 años, es estudiante de Ingeniería en Petróleo. “El curso me pareció fantástico porque me abre las puertas para ingresar al mercado laboral. Se complementa con mi carrera y me va a ayudar para completar mi conocimiento y poder tirar alguno de los nueve finales que me quedan”, sostuvo.

Paula Carrasco, de 20 años, contó a LM Neuquén que trabaja como profesora de matemática y además es maestra mayor de obra. “Quería aprender algo más aparte de lo que sé. Puntualmente, quería aprender un poco del tratamiento de gas, ya que mi pareja trabaja en eso y quería conocer más”, detalló la joven.

Leire Riccomini también es maestra mayor de obra y trabaja desde su casa. Contó que eligió esta capacitación “porque mis horarios me permitían hacerla desde mi casa. Soy de Centenario y fue muy fácil poder acceder a este curso”.

En lo que va del año, la Municipalidad de Neuquén ha capacitado a 450 personas en formación en recursos humanos, operador de perforación y tratamiento de plantas de gas y en soldadura y construcción en seco (durlock). Según los datos que maneja el Ejecutivo, unos 180 jóvenes ya consiguieron trabajo.

Capacitaciones online para todas las localidades

El director municipal de Juventud, Ignacio Manzur, explicó que no sólo los jóvenes neuquinos participaron de las capacitaciones, sino que además lo hicieron desde otros rincones de la provincia. “Participaron vecinos de Plottier, Cutral Co, San Martín de los Andes, Zapala y Chos Malal, entre otros”, puntualizó.

El funcionario comentó que, desde que comenzaron con el Plan de Capacitación Anual, tuvieron una gran demanda desde otras ciudades y pueblos.

“Por eso, quiero agradecerle al intendente Horacio Quiroga por el compromiso con los jóvenes y por permitirnos, cuando no tiene que ser obligación municipal, trabajar junto a jóvenes de toda la provincia que quieren capacitarse, formarse y comprometerse con su propio futuro”, manifestó.

Las estimaciones de la Municipalidad indican que, para fin de año, los 1200 inscriptos que están en lista de espera ya habrán participado de los cursos, que son de cupo limitado y tienen asistencia casi perfecta.

