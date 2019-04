El "olor a muerte" del misterioso caso Madeleine McCann

Reino unido. A 12 años de su desaparición, el caso de Madeleine McCann sigue generando repercusiones. Esta vez, un ex detective sostuvo que podría existir un cambio radical en la investigación sobre el paradero de la pequeña de la que nada se sabe desde 2007, cuando estuvo por última vez junto a sus padres en un complejo turístico en Portugal. En el podcast “Maddie”, de Nine News, el ex agente de Scotland Yard que resolvió más de 30 asesinatos, pidió retomar un análisis de las muestras de ADN tomadas años atrás. Se trata de los restos hallados en un automóvil que alquilaron Kate y Gerry McCann casi un mes después de la denuncia de desaparición.