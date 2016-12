La banda de rock El Otro Yo salió en defensa de Cristian Aldana, luego de que el cantante fuera puesto en prisión preventiva por nueve denuncias de abuso sexual. A través de un comunicado, dijeron que “es inocente” y que son víctimas de una “cruel difamación”. Además, la última novedad en relación a su causa es que el juez Roberto Oscar Ponce rechazó el pedido de excarcelación, por lo que Aldana permanecerá detenido.

En la resolución, el magistrado se refirió a Aldana con dureza: “No pueden obviarse las graves características de los hechos atribuidos al imputado, dado que sabiendo de su condición de ídolo musical de las víctimas menores de edad y, en aprovechamiento de la adoración que éstas le dispensaban, como así también de su inmadurez sexual, las forzó a mantener relaciones sexuales con él en forma violenta e intempestiva, accediéndolas carnalmente por vía vaginal y anal, y a practicarle sexo oral".

Aldana está imputado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, con acceso carnal, a menores de edad en siete oportunidades.

El comunicado de El Otro Yo:

Queridos amig@s seguidor@s de El otro yo:

queremos contarles que Cristian se encuentra declarando en tribunales, este es un procedimiento de rutina para la justicia, no para nosotros que no estamos acostumbrados a esto; pero mantengamos la calma.Desde un primer momento Cris se puso a disposición de la justicia por voluntad propia y en total armonía cumplió con todos los requisitos pedidos por la fiscalia. El es inocente!!! y esperamos la pronta resolución del juez (si esto va a juicio o no).

Agradecemos infinitamente el apoyo de todos ustedes y sabemos que esta noticia genera preocupación pero confiamos en que sea el principio del fin de la cruel difamación recibida en las redes sociales y los medios de comunicación, buscando nada menos que la censura a nuestra música! (el cuarto poder esta bramando y manejando la opinión publica mas que nunca).

Les mandamos un abrazo gigante con el alma a todos l@s otroyoian@s que están pensando en nosotros y les agradecemos profundamente la buena onda de siempre, y pedimos que en lo que sea que tengan fe, pidan que la verdad salga a la luz y nos dejen en paz!

No se angustien!, refugiense en la musica!, casi 29 años de amor y musica independiente no fueron en vano!

Nosotros seguimos de pie con la conciencia tranquila, en la vibración del amor y pedimos paz en el mundo!

Mucho amor a los corazones, mucho amor para todos, los mantendremos al tanto de las novedades y estén atentos a un pronto regalo de navidad <3

(comentarios violentos serán borrados, canalicen la energía hacia el amor y dejen actuar a la justicia en paz)

EOY