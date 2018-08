Fue este domingo durante una rueda de prensa en el avión que lo llevaba de vuelta a Roma desde Irlanda.

Un periodista le preguntó qué le diría a los padres que detecten orientaciones homosexuales en su hijo. "Les diría, en primer lugar, que recen, que no condenen, que dialoguen, entiendan, que den espacio al hijo o a la hija", respondió el papa, al tiempo que consideró que había que tener en cuenta la edad de las persona.

"Cuando eso se manifiesta desde la infancia, hay muchas cosas por hacer por medio de la psiquiatría, para ver cómo son las cosas. Otra cosa es cuando eso se manifiesta después de los 20 años".

"Nunca diré que el silencio es un remedio. Ignorar a su hijo o hija con tendencias homosexuales es un defecto de paternidad o de maternidad", añadió.

El encuentro con los periodistas se dio en medio del escándalo desatado en Estados Unidos luego de que unos 300 sacerdotes fueran acusados de abuso sexual de más de 1000 menores.

En ese contexto y, tras la difusión de la carta publicada del exnuncio en Estados Unidos, Carlo Maria Viganò (en la que aseguraba que el pontífice conocía desde 2013 las acusaciones de abusos sexuales a cardenal Theodore McCarrick), las preguntas sobre el tema fueron inevitables.

"¿Se reunió con Viganó el 23 de octubre de 2013 y este le alertó de la conducta de McCarrick?", "¿Estaba el cardenal estadounidense sancionado ya por Benedicto XVI y permitió que se relajasen esas medidas?", inquirieron los periodistas.

“Yo leí esta mañana el comunicado. Lo leí, y diré sinceramente, que lo lean ustedes atentamente y hagan su jucio. Yo no diré una palabra sobre eso. Creo que el comunicado habla por sí mismo, y ustedes tienen la capacidad periodística suficiente para llegar a las conclusiones. Es un acto de Fe. Cuando haya pasado el tiempo y ustedes tengan las conclusiones, quizá hable más. Pero quiero que su madurez profesional haga este trabajo, pero de verdad”, expresó Francisco.

Por otro lado, el sumo pontífice aseguró que su postura en contra del aborto no es por religión sino que lo aborda como un tema humano.

"Sobre el aborto ustedes saben qué pensamos. El problema del aborto no es un problema religioso. Nosotros no estamos en contra del aborto por religión, no. Es un problema humano", declaró.