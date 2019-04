El Papa de Jude Law la rompió con su sunga blanca

2019 La polémica serie se estrenó en 2016 por HBO y la segunda parte se verá en mayo.

The New Pope (El nuevo Papa) es dirigida por el premiado cineasta Paolo Sorrentino (Juventud, La Gran Belleza) y en su primera temporada (2016) generó fuerte polémica en Italia e Inglaterra En Estados Unidos y Latinoamé rica la serie fue estrenada por HBO y Fox Premium, pero no tuvo la repercusión que podía imaginarse. Quizás eso ocurra con la segunda temporada, que se estrena en mayo de este año.