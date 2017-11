El paro de ATE resintió la atención en los hospitales

Por ahora, las medidas de fuerza no afectaron a quienes están internados ni a los que acuden por una urgencia. Los pacientes sienten la protesta al ir a buscar un turno o hacerse un estudio.

ATE cumplió 16 días de huelga, con corte de calles frente a los hospitales. El reclamo prácticamente paralizó las áreas administrativas y de atención al público. Además, sectores como Rayos, Laboratorio y Hemoterapia funcionaban con guardias mínimas.

En ese contexto, la protesta de los médicos se sintió a medias. En los hospitales de la ciudad, algunos consultorios abrieron y otros no.

Juan Millapán, delegado de ATE en el Castro Rendón, comentó que no tuvieron ningún acercamiento con el Gobierno, de modo que mañana habrá cortes en toda la provincia. Criticó la actitud durante el conflicto del ministro de Salud, Ricardo Corradi Diez, y explicó que ATE pretende avanzar con la sanción de un nuevo convenio colectivo de trabajo sin trabas.

Omar Ballester, referente de ATE en el Bouquet Roldán, afirmó que mantienen un 85% de acatamiento. En ese hospital ayer casi todas las ventanillas tenían el cartel de “paro”.

Los afiliados a Siprosapune y al Sindicato de Enfermeros de Neuquén (SEN) no acuerdan con el convenio que impulsa ATE porque los dejaron afuera de la negociación. César Dell’Ali, titular de sindicato de profesionales, indicó que se mantendrán en asamblea permanente y no descartan nuevos paros. En tanto, Darío Mas, del SEN, aclaró que ellos no resolvieron medidas de fuerza por ahora.

Ambos recalcaron que el 55% de los trabajadores de salud son profesionales o enfermeros y hoy no están representados en la paritaria. También exigen una nueva ley de remuneraciones para el sector y “una política real” para la escasez de recursos humanos.

Corradi Diez, en tanto, salió a desmentir a ATE. Dijo que el paro es “muy bajo” y los hospitales funcionan con normalidad, por lo que espera que el gremio “revea las medidas”.

Advirtió que descontarán los días de paro y harán sumarios a quienes agredan a compañeros para que no ingresen a trabajar.

“A mi hijo lo tienen que operar y no tengo espuestas”. Walter Salgado Padre de un paciente de Plottier

“Vengo para tener a mi bebé. Espero que no afecte la atención”.Gisela. Paciente del Castro Rendón

“Creo que en el hospital hacen falta más doctores porque hoy no alcanzan”.Valeria Ayala. Paciente del Bouquet Roldán