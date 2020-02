El Pato Silva y el Súper TC2000 estarán juntos en 2020

Además, añadió: “Aceptó este desafío con muchas ganas y motivación, voy a tratar de dar lo mejor, entendiendo que la situación es difícil por el nivel de competitividad que tiene la categoría. Me siento un agradecido a la vida por tener esta oportunidad en este momento, que me da la gente de PUMA Energy, Víctor Rosso y Honda de volver en un momento especial”.

Respecto a su vuelta con la marca japonesa, el chaqueño señaló que es una situación muy especial por su estrecha relación con la terminal. "No es lo mismo regresar con Honda que hacerlo con otra marca. Volver con la terminal es especial porque es con quien conseguí el título y porque fue la primera que me dio un reconocimiento importante dentro del automovilismo argentino. El resultado más importante que tuve fue el campeonato en la Fórmula Renault, porque si bien no tiene la transcendencia que tiene respecto a lo que logré después, fue el título que me abrió las puertas al automovilismo grande. Una vez dentro de las categorías importantes, ser piloto oficial te da prestigio y en definitiva Honda fue la marca que me dio ese lugar. En la historia del Súper TC2000, estoy sumamente identificado con la fábrica. Uno dice Silva y Honda está al lado de mi apellido”, aseguró.

Por último, el campeón 1999 del TC2000 remarcó que puede aportarle a la estructura que armó Víctor Rosso. “Estoy para aportar mi experiencia en el equipo. Entiendo que por todos mis años en el automovilismo puedo brindar conocimiento en el funcionamiento de un auto, en el desarrollo y hasta en el desenvolvimiento de un equipo o un piloto. Creo que puedo aportar a que el grupo de trabajo funcione de la mejor manera. Obviamente que intentaré ganar carreras y ser competitivo. No voy al Súper TC2000 pensando en que solamente puedo aportar experiencia, sino que también voy con la idea de ser protagonista”, culminó.