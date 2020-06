El piloto de TC que hace herrería para mantener su taller

"En estas circunstancias vivimos algo complejo. Tenemos la suerte de contar con un amigo arquitecto y agarramos trabajos de herrería para mantener el taller ocupado. No nos salva, pero nos ayuda. Nos permite pagar los sueldos. Hace mucho que no se cobra. Si el auto no funciona, no se cobra. Entonces así podemos afrontar algunos gastos”, le dijo Próspero Bonelli a Carburando en Casa.