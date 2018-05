El Pity ahora quiere tocar gratis en el parque 9 de Julio

Insólita comparación

Ahora, a casi un mes del bochorno, el líder de Viejas Locas rompió el silencio en el programa Club 3 de Febrero (radio Fish, Tucumán) y confesó que “tenía todas las intenciones de tocar”. A pesar de estar enfrentado con el productor Luis Salinas, pidió hacer un show “de manera gratuita y para toda la familia”.

Pity le sugirió a Salinas que mínimamente “hable con el gobernador, el intendente o quien sea”, para gestionar un recital en el parque 9 de Julio.

Por otro lado, el músico comparó lo sucedido con una situación muy particular: “Como que saliste con tu chica al cine, te dijo ‘quiero que me garches toda cuando lleguemos a casa’, y no pudiste llegar a casa”.