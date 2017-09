El Polaco se puso muy violento con una movilera

Desubicado: Maite Peñoñori reveló que el rubio se le lanzó encima para darle un beso.

Acoso

Previo a las preguntas que realizó Peñoñori, el ex de Valeria Aquino se le lanzó a la periodista. “Sos linda, eh. ¿Me das un beso?”, le lanzó. Pero eso no quedó ahí porque Ezequiel Iván Cwirkaluk (su verdadero nombre) le preguntó si estaba de novia. La respuesta fue fulminante: “Le dije que si no estuviera de novia, no me fijaría en una persona como él. No me gustó su actitud”, le contó la cronista al conductor Ángel de Brito.