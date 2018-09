El presupuesto de la Muni crecerá menos que el IPC

Esto viene en crecimiento, considerando que hasta 2017 la relación de lo invertido en obras respecto al total de gastos era del 25%.

De esos fondos para infraestructura, una parte corresponde a recursos provenientes del gobierno nacional, como el caso del Metrobús y obras de saneamiento financiadas por el Programa Mejoramiento de Barrios (Promeba).

Además, el cálculo de ingresos y egresos para el ejercicio que viene, cuyo proyecto se conocerá en detalle el 31 de octubre cuando se envíe al Concejo Deliberante para su tratamiento, será superavitario y prevé una reducción del gasto en personal (ver aparte).

p04-pieza.jpg

Recalculando

En lo que tiene que ver con la ejecución del presupuesto de este año, producto de la inflación y la suba del dólar, las obras públicas que está realizando la Municipalidad de Neuquén se encarecieron en más de un 30 por ciento. Artaza explicó que la diferencia que debe afrontar la comuna para continuar con los trabajos se está cubriendo con un “fondo anticíclico fiscal”, que permite suplir el desfase del presupuesto original.

Entre las obras que están en ejecución se encuentran el nuevo edificio municipal en la zona oeste, la apertura de la calle Albardón y el Metrobús, este último con fondos nacionales.

Entre las ya licitadas figura la Avenida de los dos Ríos, mientras que el nudo vial de Doctor Ramón y Ruta 7 frente al Coto y la extensión del Paseo de la Costa desde Leguizamón hasta Gatica están en ese proceso.

P07-F02-avenida-de-los-rios-proyecto.jpg

“La readecuación de costos es permanente por la inflación. En el caso de la obra del nuevo edificio de la municipalidad, se sintió de manera particular porque tiene mucho hierro, cemento y aluminio, que están directamente relacionado con el dólar”, indicó Artaza.

Esto, junto a otras obras de menor envergadura, redondeará la suma de 2000 millones de pesos, 500 más que lo que había sido estimado en el cálculo de gastos, producto de las mencionadas readecuaciones de costos a causa de la devaluación.

pechi quiroga chihuido.jpg

--> Pechi buscará recortar la planta

“Lo que estamos previendo en el presupuesto del año que viene es achicar las horas extra y el personas que no cumple tareas específicas”, dijo Artaza y aclaró: “No vamos a echar personal, la ida es recortar en aquellas áreas donde se jubilen agentes municipales que no van a ser reemplazados por otros, es decir, no vamos a tomar gente”. El funcionario de Hacienda recordó que hoy la Municipalidad tiene 3000 empleados, 300 menos que en 2011. “En el presupuesto 2018 el gasto de personal fue del 39,8% y en 2019 ese porcentaje va a ser menor”, señaló.

Un tema que deberá abordar la ciudad y por el que se presentaron distintos proyectos en el Concejo Deliberante es el déficit que presenta la caja jubilatoria.

En este sentido, el gremio Sitramune planteó que uno de las cuestiones que genera este rojo es que una parte del personal que presta servicio en el municipio no aporta a la caja al no estar en relación de dependencia. Pero al buscar la reducción del personal, el Ejecutivo entiende que la solución al problema jubilatorio no pasa por donde cree el sindicato. Por el contrario, el proyecto del oficialismo es aumentar el porcentaje de los aportes de los trabajadores que hoy están en relación de dependencia, como también la edad para acceder a la jubilación.