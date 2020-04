Siempre polémico, el médico cipoleño Leandro Rodríguez Lastra se encargó de publicar una foto en su cuenta de Twitter con una frase que hace referencia al castigo que recibió por no realizar un aborto: “Si me aplaudís por cuidar la vida de las personas en esta emergencia, ¿por qué me condenás cuando quiero salvar la vida de un inocente en gestación?”. El médico condenado pidió licencia en el hospital luego del juicio.