La adenda del convenio colectivo de trabajo para el sector petrolero se firmará el próximo martes en Buenos Aires. Así lo confirmó el secretario general del gremio, Guillermo Pereyra, en diálogo con LU5.

Allí, participará el representante de los petroleros jerárquicos, Manuel Arévalo, el ministro de Energía, Juan José Aranguren y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.

Pereyra se encuentra en la capital desde comienzo de semana para llevar a cabo diversas reuniones con funcionarios del Gobierno Nacional para de destrabar el conflicto que se generó con los despidos de YPF.

Ayer, el encuentro determinó el cese de los despidos y la extensión de la conciliación obligatoria por cinco días. Además, los trabajadores pasarán a formar parte del Plan de Reconversión Productivo, donde cobrarán según la antigüedad, un subsidio de 20 mil pesos por seis meses. (Ver nota relacionada)

Por otro lado, Pereyra cuestionó los dichos del vicegobernador Rolando Figueroa sobre el acuerdo petrolero. “Me sorprende y pasa porque no conoce los yacimientos (…) Tampoco se sentó en la mesa de negociación con el gobernador. Me sorprende, porque lo conozco a Rolo, parece que no pertenece a la provincia”, expresó.