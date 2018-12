El ranking de los videos más vistos del año en Youtube

En la primera lista, haciendo una análisis global, ocho de los 10 videos de música más escuchados en la plataforma incluyen a músicos latinos. El primer puesto fue para “Te boté remix”, en el que cantan Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny y Ozuna y, desde que se subió, el 11 de abril, acumula 1.446.054.000.

Le siguen “X (Equis)”, de J. Balvin y Nicky Jam; “Girls Like You”, de Maroon 5 y Cardi B; “Dura”, de Daddy Yankee; y “El farsante remix”, de Ozuna y Romeo Santos. El top ten es seguido por “Sin pijama”, de Becky G y Natti Natasha; “Dame tu cosita”, de El Chombo y Cutty Ranks; “God’s Plan”, de Drake; “Me niego”, de Ozuna y Wisin; y “Vaina loca”, de Ozuna y Manuel Turizo.

“Dura”: la canción de Daddy Yankee fue la que más reproducciones obtuvo en argentina.

Con respecto al ranking en nuestro país, se repiten la mayoría de los mencionados. En el primera lugar se encuentra “Dura” -fue expuesto el 18 de enero y alcanzó 1.188.361.000 visitas; seguido por “X”, “Te boté remix”, “Sin pijama”; y “No te creas tan importante”, de la banda de cumbia nacional Damas Gratis y Viru Kumbieron. La lista la completan “Amorfoda”, de Bad Bunny; “Nena maldición”, del cordobés Paulo Londra y Lenny Tavárez; “Me niego”; “No me acuerdo”, de Natti Natasha y Thalía; y “El farsante remix”.

La tendencia de los youtubers argentinos fue el Roast Yourself Challenge, en el que realizaron producciones con burlas de otros hacia ellos

En tanto, a la otra clasificación, la de los videos no musicales, los 10 primeros suman, en conjunto, 673 millones de visitas y la mayoría son en inglés. ¿Cuáles son? “To our Daughter ”, un video de la famosa Kylie Jenner; “Real Life Trick Shots 2 Dude Perfect”, tomas con edición sobre tiros de objetos; “We broke up (separaciones)”, “Walmart yodeling kid”, “Do you hear Yanny or Laurel?”, “Portugal vs. Spain -2018 FIFA World Cup Russia”, “Build swimming pool around underground house”, “Cobra Kai Ep. - The Karate Kid Saga Continues”, (una producción de Youtube sobre la película)”; “Behan Bhai Ki School Life”, y “NGUOI TRONG GIANG HO...”.

damas gratis

A nivel local, la tendencia fueron los Roast Yourself Challenge, un desafío en el que los creadores de contenidos debían transformar las burlas que otros les enviaban en material a su favor para componer canciones y crear videos de gran producción. Así, DosSogasTeam lideró la lista con “Que callen a los bobos” y les siguieron lo hecho por de Ami Rodríguez y Sofía Castro, Calle y Poché, Lyna Vlogs, y Killadamente. Además, Mica Suárez con “Si ‘La casa de papel’ fuera argentina” se metió entre los primeros con su parodia a la serie producida por Netflix.

A colación de la gran actividad en el plano nacional, Youtube reveló que existen más de 60 canales que cuentan con más de un millón de suscriptores. Los youtubers argentinos cada vez se están destacando más y muchos ampliaron su fama hasta ser conocidos en América Latina y Europa.

Rubius se quedó con el tuit del año

Rubius, el youtuber español, también se quedó con Twitter. Según la red social, el tuit más compartido del 2018 fue del español, que solamente escribió “Limonada 2.0”.