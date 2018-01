Acostumbrado el mundo del boxeo a fallos localistas, sobre todo en combates parejos en que se le otorga un plus de ventaja al dueño de casa -circunstancia que a veces se torna exagerada y de la que Neuquén no es la excepción-, esta vez inesperadamente fue un juez neuquino Aldo Burgard, el que falló en contra de su coterráneo por medio punto. De alli la bronca. El juez tildó su tarjeta 116,5 a 116 para Amitrano en la cartulina que definía el fallo ya que sus colegas, ambos mendocinos disintieron en sus preferencias: 114-114, en el criterio que optó Miguel Leiva y el 116-112, de Salvador Nuñez.

Tal vez el juez neuquino, se guió para volcarse a favor del visitante, por la caída que tuvo Mauro Godoy en la penúltima vuelta tras un cruce con el pegador mercedino, quien luego reconoció -como el propio Godoy también-, que fue un tropezón, más que el impacto de la mano el hecho de que haya tocado la lona. Sin embargo, el árbitro Daniel Rdríguez, le inicio la cuenta de protección, provocando el abucheo de los espectadores quedando también en el centro de la polémica.

En líneas generales en combate fue parejo con una primera parte en dónde Amitrano (12 ganadas, seis de ellas por nocaut y dos derrotas), mostró que es un púgil técnicamente preparado, que trabaja muy bien la distancia y golpea con punteria con ambas manos. Por eso equilibró la contiende ante un Godoy (30, 16 Ko.; 3), que salió con ímpetu tirando más que su rival, aunque muchos de esos lanzamientos sirvieran sólo para destacar su coraje de ir al frente y las ganas de que el título se quedará en Neuquén, más que para doblegar al rival.

En la segunda parte, Junior Amitrano, un púgil que adquirió experiencia con Los Cóndores el seleccionado argentino de boxeo que participa en peleas de la Liga Mundial de Boxeo Amateur, continuó trabajando la pelea con paciencia, cubriéndose bien y atacando la zona alta de Godoy cortándolo en el ojo izquierdo. Aunque "El Rayo" también lo hizo sangrar en la parte superior de la nariz para quedar iguales en cuanto a daño fisico.

En ese tramo se vio el mejor Godoy, respondiendo cada ataque y sin renunciar ir al frente. Incluso, con esquives innecesarios buscando arengar a la gente y darse seguiridad en la parte final.

En ese contexto los dos se fajaron a placer. Amitrano en forma más prolija aunque le faltó la mano decisiva, y el centenariense, con buen cross y voleados, pero también sin un golpe fuerte, decisivo.

El mejor round, el que levantó a la gente porque ambos se trenzaron al límite fue el noveno y partir de entonces, la pelea empezó a volcarse para el local, que tal vez sin el conteo de ese tropezón mal interpretado, se hubiera resuelto en forma más ajustado en su favor.

"Lo roce con la izquerda y el se resbaló, pero bueno el árbitro le contó", se sinceró Amtirano que logró su primer título internacional.

"No entiendo como un árbitro de la categoría de Rodríguez. Cómo me va a contar cuando el propio Amitrano me dijo: que ni siquiera te rocé. Me defraudó", dijo El Rayo.

En tanto su entrenador y padre, Bruno Godoy, fue más duro: "Nunca más hago boxeo en Neuquén. Que se olviden. Lo que yo invertí en todos estos años para que vengan estos tipos (se refiere a los dirigentes de la federación neuquina y al árbitro Rodríguez incluso) y te roben asi, la plata y encima la pelea, es de delincuentes. Qué un juez nuestro por medio punto, en Neuquén, te haga perder un título internacional, no lo puedo creer", se quejó.