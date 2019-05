El cambio de metodología indefectiblemente elevará los costos del proceso de producción de hidrocarburos no convencionales.

La ejecución del plan encarado por el gremio de Guillermo Pereyra implica una pulseada con las petroleras que operan los yacimientos de Vaca Muerta. La movida sindical se activó con fuerza en el marco de las repercusiones por la muerte de dos trabajadores, ocurrida el domingo 5 de mayo en la base de operaciones de Fortín de Piedra.

El líder sindical y presidente de la comisión de Energía del Senado de la Nación le dijo a este diario que el miércoles a la noche se produjo una masiva evacuación de los operarios encargados del mantenimiento en los equipos de perforación.

El miércoles a la noche comenzó el plan que busca evitar que los operarios duerman al lado de los equipos de perforación.

Fuentes de dos de las compañías más importantes con negocios en la formación de hidrocarburos no convencionales confirmaron que hubo movimientos en el sentido pretendido por Pereyra, pero advirtieron que no alcanzaron a todos los equipos desplegados en la formación. Las operadoras y sus contratistas adoptaron una posición común frente a la situación: no salir al ruedo a través de la prensa hasta que no termine el tira y afloja con el gremio.

En principio, la medida impulsada por el gremio afecta más a las contratistas que prestan servicios de perforación y mantenimiento de pozos que a las grandes operadoras que lideran los proyectos radicados en la cuenca neuquina.

Los cambios que promueve el gremio implican una reformulación total de los diagramas de trabajo existentes hasta ahora. Y esa reestructuración generaría indefectiblemente la necesidad de contratación de mayor cantidad de personal.

En el escenario más conservador, el esquema que impulsa el sindicato requeriría el doble de personal actualmente contratado para el mantenimiento de los pozos. No obstante, hay un escenario más ambicioso en la visión del gremio que podría triplicar la cantidad de trabajadores necesarios para cada equipo de perforación desplegado en Vaca Muerta.

