El Rey Juan Carlos dejó España, ¿dónde se refugió?

El viaje del Rey Juan Carlos a los Emiratos Árabes sorprendió a la prensa española que estuvo haciendo averiguaciones, pero las autoridades de Emiratos Árabes Unidos no estuvieron disponibles inmediatamente para hacer comentarios y el lujoso hotel tampoco no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico. Se sabe que una noche allí, en la suite reservada para el ex monarca, tiene un valor de 11 mil euros por noche y es propiedad del gobierno local.

Acorralado por las recientes acusaciones de corrupción, Juan Carlos anunció abruptamente su decisión de abandonar España el pasado lunes, pero no ha habido confirmación oficial de su paradero, lo que ha desencadenado un juego de suposiciones a nivel internacional. En un principio la prensa española situaba al emérito en República Dominicana, isla caribeña en la que suele pasar temporadas de descanso. Pero fue el periódico ABC quien dijo que un avión privado que volaba de París a Abu Dhabi aterrizó en la ciudad de Vigo, al noroeste de España, para recoger al rey Juan Carlos el mismo lunes del anuncio por la mañana, con cuatro guardias de seguridad y otra persona de su confianza.

Apenas arribaron al aeropuerto Al Bateen de Abu Dhabi, el rey Juan Carlos y su séquito fueron llevados en helicóptero al Hotel Emirates Palace, propiedad del Gobierno de los Emiratos Árabes. Un portavoz del palacio dijo que no sabía dónde estaba Juan Carlos. Algunos medios de comunicación han especulado con que Juan Carlos se encontraba en un centro turístico de lujo en la República Dominicana, mientras que otros lo situaban en Portugal, donde pasó gran parte de su juventud. Pero las autoridades de ambos países han dicho que no tienen conocimiento de su llegada.

Las denuncias de corrupción hacia el Rey Juan Carlos se conocieron en el mes de junio, cuando el Tribunal Supremo de España abrió una investigación preliminar sobre la participación de Juan Carlos en un contrato de ferrocarril de alta velocidad en Arabia Saudí, después de que el periódico suizo “La Tribune de Geneve” informara que había recibido 100 millones de dólares del difunto rey saudí. Suiza también ha abierto una investigación.

A pesar de las denuncias de corrupción en su contra, hasta el momento el rey Juan Carlos no está siendo investigado formalmente. A través de su abogado se ha negado repetidamente a comentar las acusaciones. Su abogado, la Casa Real y el Gobierno español han rehusado decir dónde se encuentra. Esta es la última de las opciones publicadas sobre el destino de Juan Carlos de Borbón desde su salida de España, después de que el mismo medio informara el pasado martes que se había cobijado en la República Dominicana, en un complejo turístico en la localidad de La Romana, adonde supuestamente voló desde Oporto, Portugal después de haber pernoctado en la localidad española de Sanxenxo, en Pontevedra.

Hasta el momento se desconoce el nuevo país de residencia que tendrá pese a los múltiples rumores que van desde el Caribe hasta el Golfo Pérsico, así como la situación a la que se enfrentará su todavía esposa, la ex reina consorte doña Sofía de Grecia.