Qué Dura Noticia.

Descansa en Paz Malcolm Young, en dónde estés:Gracias por Tanto; Siempre a la Sombra de Angus, Humilde,Sin Afán de Figurar, Siendo que Fuiste el que Hizo Canciones Emblemáticas.



Triste Despertar. Hoy no Serán Buenos Días.



WE SALUTE YOU, LET THERE BE ROCK! pic.twitter.com/XOGvZkX7lu