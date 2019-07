El Secretario de Estado de Trump usa custodios para hacer mandados

El informante le entregó al comité investigador un documento en el cual se mostraba que una persona empleada por Pompeo pidió que un agente recogiera al hijo del funcionario de la estación Union Station en Washington y lo llevara hasta la casa familiar.

También se menciona que Susan Pompeo, la esposa del funcionario, cuenta con personal de seguridad propio, aun cuando no está de viaje. Según un ex funcionario del Servicio de Seguridad Diplomática, realizar tareas de esta índole no es apropiado si el mismo secretario de Estado no está en el auto, salvo que haya un riesgo claro y evidente a la seguridad física de los familiares.