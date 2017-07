El cantante colombiano baila al ritmo de "Felices los cuatro", que suena desde su celular. Con un sensual baile y con una copa en la mano, canta mirando a la cámara mientras, según se puede observar, da un paseo en barco.

"Ay, qué rico suena esto en salsa. Felices los 4 con el maestro @marcanthony. Disponible en plataformas digitales GO GET IT",escribió el cantante junto al video de la nueva versión de uno de sus últimos hits.