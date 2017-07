El sindicato de Municipales corta la avenida Argentina contra despidos

La medida de fuerza que comenzó ayer es en reclamo por la reincorporación de unas 30 trabajadoras dependientes de la secretaría de Desarrollo Social a las que no se les renovaron sus contratos porque se habrían negado a trabajar en un carrito de panchos privado.

Santiago Baudino, secretario general de Sitramune, explicó que las mujeres se negaron a realizar una tarea "que no era municipal. No es que faltaron a su trabajo, no hay nada de eso, sino que se niegan a trabajar políticamente. Es llamativo que por no trabajar en un carro que es privado las dejen sin trabajo", explicó Baudino, en LU5.

El sindicalista comentó que se trata del carrito de panchos ubicado en Avenida Olascoaga y Alcorta -conocido como el Pancho Solidario-.

Por otro lado, criticó la situación laboral de las personas contratadas y dijo que en el Municipio hay cerca de 2700 contratados. "Los cargos deberían ser por concursos. Nunca se debería haber contratado", agregó.

Tras la protesta que realizaron ayer, desde Sitramune aseguraron que no obtuvieron respuestas por lo que hoy volverán a cortar la calle y a reclamar la reincorporación de las mujeres.

