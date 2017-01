El sueño de "salvar" el paseo veraniego

Neuquén

Tan clásicos del verano como el festival de Jesús María, los churros playeros o los River-Boca amistosos son las apuestas para tratar de salvar las vacaciones. Efectuadas fundamentalmente por los que disponen de remotas posibilidades de realizar el viaje de placer, esta típica conducta se observa en los primeros meses de cada año. Mientras haya juego y timba hay esperanzas parece ser la consigna de quienes no se resignan a pasar sus días de descanso sin el ansiado y renovador viaje. En ese contexto, muchos se animan a elaborar una jugadita con la ilusión de obtener –guiño del destino mediante– el dinero que les falta para armar el equipaje y emprender la aventura.

La particularidad también se da en los juegos poceados y hasta en el casino. Es decir, los apostadores apelan a esas modalidades (leáse Quini, Loto, ruleta…) buscando que un golpecito de suerte apuntale el soñado y hasta ese momento postergado viaje. Hay testimonios. “Ya decidimos no irnos a ningún lado este año porque la cosa está muy complicada en el país y dicen que van a seguir los ajustes, pero desde hace unos días estoy jugando 20 pesitos a un terno que no lo digo por cábala y si lo llego a agarrar a la cabeza, lleno el tanque y no paro hasta el mar”, revela con una sonrisa y la ilusión intacta Alberto, cliente de una agencia céntrica. Como él, son varios los que se tiran el lance por estos días.

A todo o nada

Así como está la posibilidad de salvar las vacaciones mediante la timba, también existen riesgos de dilapidar el famoso paseo por excederse en el juego. Pueden dar fe aquellos que comprometieron el veraneo por una visita inoportuna al casino. Una tentación, un arma de doble filo, ya que cuando se llega con lo justo, hay más para perder que para ganar. Todo lo contrario a quienes ya están resignados porque no les alcanza y buscan a través de una jugada que salga el sol… ¿Vacaciones pagadas por el azar?.