El súper piropo de Pep Guardiola a Lisandro Martínez tras perder la FA Cup

Pep-Guardiola.jpg

"Lisandro Martínez está en el top 5 de mejores defensores centrales del mundo", afirmó el histórico entrenador que marcó una era dorada en el fútbol internacional Guardiola. Sumado a esto, destacó la incidencia que tuvo el futbolista en el encuentro: "Hizo la diferencia con sus pases frontales".

Más allá del sorpresivo elogio, no es la primera vez que lo destaca en público. En 2022, en el marco de un nuevo clásico de Manchester, el entrenador destacó sus características a pesar de las condiciones físicas: "Me gusta cuando la gente subestima a los jugadores por su tamaño. Él puede decirles acá estoy y soy un buen jugador. Es un jugador fantástico, agresivo y gran constructor de juego".

Sumado a esto, Pep comentó: "Manchester United pagó su dinero. Erik ten Hag lo conoce. No es la primera vez que juega contra delanteros más altos, lo maneja. Es importante ser inteligente, bravo. Veremos que pasa". En dicho encuentro disputados, el City logró imponerse desde el juego y se llevó los tres puntos al vencer a su rival.

La tremenda ovación que recibió Lisandro Martínez en Manchester United

En un episodio pocas veces visto, los fanáticos ingleses del Manchester United presentes en el mítico Wembley Stadium corearon el canto de "Argentina, Argentina" para ovacionar al central Lisandro Martínez, quien fue titular en la victoria de los Red Devils frente a Manchester City.

El United, aunque no era el favorito en los papeles, se quedó con la final de la FA Cup frente a su clásico rival que venía de conquistar la Premier League de punta a punta. Martínez, central campeón del mundo con la Selección Argentina, fue una de las figuras.

La relación entre "el carnicero" y los fanáticos del Manchester United se volvió muy cercana desde su llegada. Es por ello que una vez terminado el partido y con la copa en mano, Lisandro dijo: "El cariño es mutuo. Lo mínimo que puedo hacer es dar todo en la cancha. Es un orgullo enorme estar en un club con gente tan apasionado y que apoya siempre”.

Hinchas del united reconocieron a lisandro martinez y garnacho.mp4

Las declaraciones de Lisandro Martínez tras coronarse campeón

El semestre no fue fácil para Licha, sobre todo por las lesiones que atravesó. Sobre esto, dijo: "En el fútbol no hay excusas ni tiempo para lamentos, hay que aceptar y seguir. Es la personalidad que hay que tener ante cada obstáculo. Mi familia, mi novia y mis amigos nunca me dejaron caer”.

El proceso de recuperación llevó su tiempo, pero el jugador pudo volver en un nivel elevado que le permitió rendir al 100% en este partido clave. “Esto es el fruto del trabajo de cuando estuve solo en el gimnasio y valió la pena", declaró Lisandro.

A su vez, Martínez reconoció que todo lo acontecido durante la temporada 2023 / 2024 sirvió como aprendizaje. "La temporada no fue buena, nunca había tenido tantas lesiones. Todo esto es un aprendizaje y me hace más fuerte”. Ahora, seguirá la Copa América.