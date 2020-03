“No me esperaba está invitación, pero cuando llegó decidí aprovecharla. No tengo dudas de que va a salir todo bien. Una persona seria como es Sergio Rafaelli y teniendo un equipo prolijo y las cosas ordenas no tendría por qué fallar”, comentó Aguirre en torno a sus expectativas para este nuevo proyecto.

Por su parte, el oriundo de Arrecifes señaló que deberá adaptarte a una experiencia totalmente nueva para él. “Tengo que sentarme en el auto y ver de qué se trata. Nunca manejé un tracción delantera, pero espero adaptarme lo más rápido posible y ver los resultados pronto”, explicó.

aguirre puño 2.jpg Valentín Aguirre tendrá su primera experiencia en el Súper TC2000 y en un auto de tracción delantera.

En tanto, Sergio Rafaelli habló de las características que se tuvieron en cuenta para definir la alineación. “La idea fue tener pilotos rápidos, siempre fue una característica de nuestro equipo, aunque a veces se puede lograr y otras veces no. Pero acá queríamos aunar la experiencia de Risatti con la juventud de Aguirre. Son dos hombres aguerridos, por lo que cual estoy muy contento con la elección hecha”, puntualizó.

Por último, el titular del Midas Carrera Team se refirió a la injerencia de Daniel Herrero en la decisión final. “Daniel (Herrero) está involucrado todo el tiempo, Fueron decisiones que se tomaron de manera consensuada porque estuvo muy metido en la creación de este equipo para llegar al Súper TC2000”, cerró.