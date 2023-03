El tremendo elogio de Sergio Romero a Dibu Martínez

Tras ser elegido como la figura del choque entre el Xeneize y el Halcón, el ex Manchester United fue consultado por la declaraciones de el reciente ganador del premio FIFA The Best y no dudó en devolverle las flores: "Qué voy a decir del Dibu. La verdad que hizo un gran trabajo en lo que lleva en la Selección. Lograron la Copa América, el Mundial. Es admirable. Más que palabras de agradecimiento por lo que hizo por la Selección y el país...No tengo más que decir. Lo conocí en Inglaterra. Es un orgullo que sea el arquero de la Selección Argentina".