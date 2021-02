El TSJ y Sejun retomaron la negociación salarial

También se intentó contemplar en ese esquema de propuesta en elaboración una asignación por conectividad correspondiente a trabajo en domicilio, remoto o a distancia.

Edgardo Cherbavaz, Secretario General del SEJUN, explicó a LMN: "El atraso viene de 2019. En 2020 no nos aumentaron y en lo que va del 2021 tampoco. Y la respuesta que tuvimos del TSJ es que debían esperar a ver qué les decían del Poder Judicial".

"No estamos exigiendo ninguna cifra, pero sabemos que terminamos el año pidiendo un 40 por ciento y nosotros necesitamos una respuesta. Necesitamos una ley de la legislatura. Pero si arrancan en marzo no sé cuándo vamos a estar hablando", agregó Cherbavaz y contó que "como no hubo respuestas" se dejó establecido un cuarto intermedio para el próximo martes 2 de marzo a las 10 horas, manteniendo la convocatoria para el viernes 5 de marzo a efectos de realizar una reunión preparatoria para el trabajo de Convenio Colectivo de Trabajo.

Al finalizar la reunión, el SEJUN comenzó una asamblea provincial para "analizar qué medidas" tomarán. "Se barajaron varias medidas, pero como ya era tarde entramos en cuarto intermedio y mañana (miércoles) a las 9:30 se reanudará y decidiremos qué acciones directa tomaremos".