El Turismo Carretera, en la óptica de Alberto Canapino

Otro de los temas que abordó el arrecifeño fue su regreso al Súper TC2000. “Tenemos un lindo desafío. Volvemos a la categoría después de cinco años de haber colaborado con el equipo Peugeot. El Súper cambió mucho desde lo reglamentario y por lo tanto hasta que no estemos en pista no sabremos con qué potencial nos vamos a encontrar. En el taller me encontré con un grupo de trabajo fantástico y ojalá podamos ser competitivos”, comentó.

alberto canapino.jpg Alberto Canapino tocó temas como la falta de carreras, su sanción en el Turismo Carretera, que hará cuando se retire y la actualidad reglamentaria del Chevrolet.

Volviendo para el lado del Turismo Carretera, el laureado chasista se refirió a la sanción que alejó en 2019. “Nunca hablé mucho de lo que sucedió. Tuve una discusión con un integrante de la categoría en la gomería por un pedido que hice y no me lo aceptaron. Me enojé, no me dirigí de forma apropiada y me sancionaron”, apuntó.

También, le dedicó un párrafo a la actualidad reglamentaria de Chevrolet en la categoría. “Sería injusto decir eso cuando venimos de tres campeonatos seguidos, si puedo decir que es una marca que hay que estarle muy encima para que funcione bien, pero todos están muy competitivos”, puntualizó.

Siguiendo esta línea, Canapino opinó en torno a la igualdad de rendimientos y cómo eso afecto al espectáculo. “Considero que el Turismo Carretera es una de las categorías más parejas a nivel mundial, pero esa paridad en el tiempo perjudicó el espectáculo, entonces yo creo que hay que hacer cambios específicos para favorecer eso”, declaró.

Por último, el ingeniero que ostenta 11 título en el TC remarcó que no se ve como dirigente, pero si asesorando a alguna categoría en el futuro. “Cuando me retire no sé si seré dirigente pero probablemente colabore en alguna categoría”, concluyó.