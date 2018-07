El universo no lineal

La obra en general es una suerte de fantasía ilustrada que conjuga la creatividad y el juego, que espera que el espectador, “con su mirada activa, recoja las pistas que con cuidado planté”, afirmó el artista.

Bernasconi sostuvo una amena charla con el público, que desbordó la sala del museo e incluyó la presencia de muchos chicos, maravillados con sus cuentos infantiles. Lo acompañó en la presentación Andrea Bonet.

Cabe destacar la generosidad del artista, quien donó al patrimonio del museo una obra que representa al escritor Julio Cortázar.

El artista

Pablo Bernasconi nació en Buenos Aires en 1973. Es diseñador gráfico egresado de la UBA, donde fue docente de Diseño durante 6 años. Comenzó su trabajo como ilustrador en el diario Clarín en 1998, y actualmente trabaja para diferentes publicaciones de todo el mundo. Sus ilustraciones se publican en The New York Times,The Wall Street Journal, The Saturday Evening Post, Daily Telegraph, Bergens Tidende (Noruega) y The Times.

Ha publicado nueve libros infantiles como autor del texto de las ilustraciones: El brujo, el horrible y el libro rojo de los hechizos, El diario del capitán Arsenio, Hipo no nada, El zoo de Joaquín, Cuero negro vaca blanca, Rebelión en Tortoni, Excesos y exageraciones, Los Súper Premios, El sueño del pequeño capitán Arsenio y La verdadera explicación; y tres libros de imágenes para adultos: Retratos, Bifocal y Finales. Ilustró más de diez títulos de autores de diferentes nacionalidades (María Elena Walsh, Gustavo Roldán, Gaby Herbstein, María Teresa Andruetto, Elsa Bornemann)

Ha recibido numerosos galardones por sus trabajos: Zena Sutherland Award Best Children Book of the Year (The University of Chicago, 2006), por Capitán Arsenio; Children’s Book of the Week (The Sunday Times) por El brujo, el horrible y el libro rojo de los hechizos, y siete premios a la excelencia en la SND (Society of Newspaper Design), incluyendo la medalla de oro por su columna en La Nación, entre otros.

Fue elegido para representar a la Argentina como ilustrador en los premios Andersen del 2012.

Su obra literaria y sus ilustraciones han recibido una infinidad de premios nacionales e internacionales.