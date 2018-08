El VAR le gana a la pasión

El primer domingo de Superliga llenó las redes de memes por la mano de Pablo Pérez en el área que, para muchos, fue un clarísimo penal no sancionado a favor de Talleres y en contra de Boca. El primer título de la temporada española lo ganó el Barcelona (cuando no), pero la noticia de la noche fue el debut del VAR en las competiciones de la liga de ese país, que tras la fiebre mundialista que vivió el uso de la tecnología decidió sumarlo. Y tardó apenas 8 minutos en ser protagonista y mostrar su lado virtuoso: el de la justicia. Encima, el de la justicia para el lado del más débil, lo que muchos apuntaron no se dio en La Bombonera.