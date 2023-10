El video de cómo empezó la pelea de Flor de la V y Lucas Bertero

Tras las críticas de Ángel de Brito, ahora Flor de la V enfrenta un fuerte descargo de parte de Lucas Bertero , ex panelista de Intrusos, quien no trabaja en el programa hace un año y medio.

Primero Bertero publicó una foto de Flor de la Ve, en la que se la ve a cara lavada y con su DNI en la mano. La imagen es de 2013, cuando la ex vedette habló en el ciclo La Pelu (Telefe) luego de que Marcelo Polino y Viviana Canosa opinaran sobre su identidad.

“Defensora de las causas justas… ¿Defensora de las causas justas?”, escribió el periodista en la historia. Luego fue por más y compartió parte de la experiencia que tuvo con Florencia. “Un año y medio en silencio”, comenzó escribiendo el panelista. Y reflexionó: “A veces hay que dejar que fluya y tarde o temprano todo se sabe”.

“¿Creías que lo que me hiciste era gratis? No, no lo va a a ser. Te metiste con el pan de mi hijo y eso no se olvida jamás”, advirtió después. “¿Hasta cuándo vamos a dejar que con un ‘poder berreta’ te dejen sin trabajo, te maltraten, te acosen…?”, se quejó.

Y agregó: “Llegará el día en que pueda hablar y contarles el verdadero motivo de mi salida de Intrusos. ‘La gran verdad’”. “Se armó una falsa excusa, pero la realidad fue otra. Pudiste dejarme en la calle, mandar a bajar notas mías y más cuestiones, pero jamás vas a poder sacarme la libertad. Jamás”, remarcó.

“Cuando esté preparado para hablar, todos van a saber quién sos definitivamente…”, concluyó.

Lucas Bertero brindó más detalles de su polémico despido

A mediados de 2022 Lucas Bertero se desempeñaba como panelista en Intrusos, el programa que conduce Flor de la V. Pero en medio de polémicos rumores, el periodista fue despedido y supuestamente fue por pedido expreso de la conductora del ciclo de América TV.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/InfoDeLaTele/status/1713937486261481806&partner=&hide_thread=false Lucas Bertero Flor De La V:



"Lo que me hizo le tiene que dar vergüenza"



"Florencia De La V pidió mi cabeza y me echó"#eltrece #SociosDelEspectaculo #LucasBertero #FlorDeLaV pic.twitter.com/gcLGHy0zHm — InfoDelaTele (@InfoDeLaTele) October 16, 2023

“Yo hace un año y medio que estoy en silencio. Realmente mi salida de Intrusos fue muy dura, pasé momentos muy difíciles porque me quedé en la calle por un pedido de la conductora sin ninguna razón”, expuso Bertero.

Y desarrolló: “Quiero separar al canal América de todo esto porque me apoyaron un montón. Cuando me tuvieron que explicar mi salida, no tenían motivos porque mi trabajo era muy profesional”.

A continuación, el periodista aseguró que él sabe cuáles son los “motivos reales” por los cuales lo echaron del programa. Y aclaró que no puede contar cuál es ese motivo de fondo porque quiere asesorarse con abogados “para saber cómo expresarlo y para contar la verdad de lo que pasó”.

“El trabajo es dignidad, con el trabajo no se juega y esta persona jugó con mi trabajo y me trajo muchísimos problemas, de salud, personales y de otro tipo”, cerró.