Elías Sapag adelantó que el estado planea una nueva represa

"Estamos trabajando en silencio porque después de la permanente postergación de Chihuido no queremos que la gente diga que ahora vienen contra represa. Queremos concretar el financiamiento", dijo Sapag.

Reconoció que Chihuido fracasó por la falta de financiamiento e indicó que "ahora está en manos de Nación, no avanza y en mayo habrá que tomar una decisión".

El ingeniero indicó que desde la empresa estatal Emhidro elaboraron un proyecto para una nueva represa aunque prefirió ser prudente a la hora de adelantar mayores detalles. Adelantó que ya cuentan con un inversor del que esperan que deposite el dinero para realizar los estudios necesarios.

Dijo que darán explicaciones "una vez depositado el dinero para informar el trabajo del Estado con los privados y lo que exige el privado para recuperar la inversión" porque "no queremos dar a publicidad para que la oposición diga que queremos cambiar Chihuido por La Invernada".

De marchar de acuerdo a lo previsto en seis meses podrían llamar a licitación. La nueva represa estará a 35 km de Chos Malal, frente al Cholar, en inmediaciones de la Ruta 6.

"Andacollo quedaría al pie de un lago, lo mismo que Huinganco. Es un desafío para la zona norte enorme", se esperanzó.

Rechazo al pedido de Buenos Aires

Por otro lado, Sapag concurrirá a la Legislatura neuquina para explicar la negativa de proveer agua del Río Negro a la provincia de Buenos Aires, cuya solicitud consideró como un atropello.

"Es evidente que hay un atropello, queriendo imponer su fuerza política desde Nación, desde la provincia de Buenos Aires. Acá hay un hecho jurídico grave, la provincia de Río Negro prohíbe el trasvase el Río Negro al Río Colorado con una ley que es la 1906. Están atropellando, están imponiendo y creando expectativas a los trabajadores del campo sin saber qué van a regar", agregó.

Explicó que el proceder de las provincias de Río Negro, es determinar a quiénes van a regar. "En el Mari Menuco se va a regar tierras fiscales, en la provincia de Buenos Aires son privadas, como se va a pagar y mantener la obra", se preguntó el ingeniero.

Dijo que lo primero que tiene que hacer la provincia de Buenos Aires es desarrollar un proyecto porque lo único que tiene es una idea, una traza dibujada en un plano. Explicó que no cuentan ni con un desarrollo topográfico, ni un volumen de cemento y que no se sabe si pretenden hacerlo por bombeo o por gravedad. "No es cuestión de oponerse por oponerse sino que hay que hacerlo con racionalidad", destacó.

Señaló que lo que quieren es distribuir el agua e inmovilizarla. "Eso es una cuestión arcaica, nuestras provincias son en desarrollo y van a ir ocupando el agua con proyectos viables como el de Mari Menuco. Ellos pretenden cupos y eso arcaico", aseguró.

Subrayó que la provincia de Buenos Aires tiene que trabajar en saber qué disponibilidad de agua hay. "Tenemos desarrollos hidráulicos, agrarios, de fruticultura, hay que ver las proyecciones y luego ver la disponibilidad. Nos vienen a atropellar, son el 0.4% de la superficie de la cuenca cuando el 99,6% la tienen las provincias de Río Negro y Neuquén", manifestó Sapag.

Y recomendó: "Deben venir con humildad y no venir a decir que quieren regar 600 mil ha y luego viene el técnico y dice que van a regar 1.600.000 ha".

LEÉ MÁS

La AIC rechazará el pedido de pasar agua al Colorado

Martínez acusó a Macri de abortar la construcción de Chihuido

Chihuido, un anuncio que ya cumplió más de 50 años