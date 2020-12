"El domingo por la mañana me levanté con muchos mensajes de apoyo y de cariño. Pero en cuanto la noticia salió de España y llegó a Italia y Sudamérica ya empecé a recibir amenazas, incluso algunas de muerte. Y no sólo yo. Algunas compañeras que me habían mostrado su apoyo en Instagram también fueron amenazadas y acosadas", contó en una entrevista para EFE, difundida por Infobae.

Para la futbolista fue indispensable mencionar los escándalos por maltrato que salpicó la vida y carrera de "El pelusa".

"Tengo mis ideales, creo que para ser jugador y buen deportista tienes que tener valores por encima de tu fútbol. Maradona era un maltratador, no nos podemos olvidar de eso. Yo no crítico que Maradona se haya drogado, no. Hay muchos futbolistas, cantantes, actores, actrices que lo han hecho, pero ahí se están haciendo daño a sí mismos", indicó.

Paula Dapena.jpg Ella es Paula Dapena, la joven que no quiso homenajear a Maradona

Asimismo, Paula Dapena admitió que jamás se imaginó que su fotografía iba a causar tanto impacto fuera de su país natal.

"Pensé que todo se iba a quedar entre mis seguidores de Instagram y la comarca de Pontevedra. No pensé que fuera a salir de ahí. Pero la bola fue creciendo. Respeto todos los homenajes que se le han hecho porque a Maradona se le considera un Dios del fútbol, pero no los comparto. Por desgracia, el fanatismo del fútbol hace que nos olvidemos de todo lo que hay detrás de esa persona", comentó.