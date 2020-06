Empanadas, música y familia: la receta secreta de un cipoleño para la felicidad

Marcelo Alarcón trabajó por más de 20 años en la empresa YPF hasta que un día decidió que era momento de retirarse y, tiempo después, inauguró junto a un compañero las canchas F7. Sin embargo, este año la pandemia lo tomó por sorpresa y se quedó sin trabajo, siendo el rubro deportivo uno de los más complicados a la hora de pensar en un regreso a la actividad.

En diálogo con LMC, el cipoleño comentó que los primeros quince días de las cuarentenas se sintieron como "unas vacaciones en casa", pero que con el correr del tiempo la situación comenzó a incomodarlo, sobre todo por ser una persona enérgica y siempre con nuevos proyectos en mente.

"En un momento me empecé a poner mal y decidí que era momento de hacer algo al respecto, sobre todo por una necesidad de sentirme bien y mantenerme activo. Por eso le dije a mi esposa, Marina -quien también trabaja en YPF- que quería que me ensañara hacer empandas para empezar a venderlas", explicó Marcelo.

Sin embargo, lo que su esposa debía enseñarle no era nada fácil, sino una receta secreta de su familia. "Su mamá hacía unas empanadas que disfrutábamos de una manera increíble, pero cuando falleció hace algunos años por cáncer, fue mi esposa quien heredó la receta. Antes de la pandemia solíamos juntarnos a comer entre 40 personas", agregó.

Marcelo Alarcón

La hora de vender

Una vez que Marcelo aprendió como hacer las increíbles empanadas de la familia de su esposa, comenzó a pensar en cómo hacer para venderlas. Fue allí cuando surgió la idea se crear videos cantando y cambiando las letras de populares canciones, los cuales se viralizaron y causaron furor entre amigos, familiares y usuarios de las redes sociales.

"Yo venía haciendo karaoke a modo de catarsis por esta esta situación que estamos viviendo. Los videos que hacía eran cantando y cambiando las letras con noticias diarias, como cada vez que se extendía la cuarentena. Por eso me pareció que estaba bueno para promocionar las empanadas", señaló.

El primer tema que reversionó fue "Aserejé", de Las Ketchup, para luego continuar con "La mordidita" de Ricky Martin y "La cola" de Los Palmera. "Siempre hago un tema y le pongo mis letras. Lo increíble es que aprendí la receta muy bien, con lo cual el tema de la publicidad lo hago más por cabala. A la gente le gustan mucho las empanadas y me han pedido que los anote cada vez que hago, esa satisfacción no tiene precio", reflexionó.

Embed

La felicidad de emprender

Marcelo contó que la idea de vender empandas surgió más por una necesidad de mantener su salud mental, que económica, y que con el paso de las semanas se dio cuenta de que podría terminar por convertirse en un emprendimiento a futuro. Actualmente, los sábados está cocinando 25 docenas de empandas de carne, lo que significa un total de 300 empanadas que debe hacer desde cero.

"No podemos sumar más recursos porque somos respetuosos de la cuarentena. Lo cierto es que la gran vedette de todo esto es la receta original de mi suegra y la enseñanza que me deja saber que, sin saber hacer empanadas, hoy puedo ofrecer un producto del cual me siento orgullo", confesó.

Las empanadas son de carne, fritas y hasta la masa es casera. Todos los sábados, Marcelo se despierta entre las 6 y 6.30 de la mañana para comenzar a prepararlas, con la ayuda de su esposa, Marina. "Al principio ella me controlaba todo lo relacionado con los condimentos, pero ahora ya lo puedo hacer solo. Ella me da una mano para armar las empanadas y freírlas", detalló.

Una compañera de vida

Finalmente, el cipoleño aseguró que el éxito de las empanadas no se debe sólo a la receta secreta de su suegra, sino al apoyo que le brinda su esposa.

"Hay que aguantar a una persona con esta intensidad. Yo soy así, cuando me pongo algo como objetivo trato de hacerlo bien y al 100 por ciento, por eso creo que ella también me sigue, sino a medias no podría. La combinación perfecta también incluye disfrutar de lo que hago", concluyó.

LEÉ MÁS

Organizan una rifa solidaria para ayudar a Mateo en su batalla contra el cáncer

Grupo de amigos emprendió una odisea solidaria