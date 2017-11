“Empecé caminando porque era gordita. Mi hermana Lorena me incentivó para empezar a correr. Nunca me voy a olvidar de esa primera vez, corrimos 10 kilómetros y al otro día no me podía mover”, recordó, entre risas, a LM Neuquén.

“Arranqué en una carrera de seis kilómetros en General Roca, siempre tratando de hacer lo mejor posible y con el transcurso del tiempo conocí a Federico, que me siguió motivando para correr”, describió Pichimil.

2 ediciones del Neuquén Corre ganó Lea. El triunfo del domingo se lo dedicó a su familia.

Deporte y familia

Hoy disfruta de sus logros y de su familia, pero algunos momentos de su vida estuvieron marcados de sinsabores. Cuando fue mamá de Federica, de dos años, se enteró que nació con problemas de salud, motivo por el cual Lea siguió luchando. Y antes de participar en Neuquén Corre en 2016 recibió la noticia de que una de sus sobrinas tenía leucemia. Sin embargo, no bajó los brazos porque nunca vio al deporte como una obligación ya que para ella “entrenar es casi una terapia, me sacó la mochila de los problemas y disfruto de correr”.

“Ahora es un poco más complicado con mi hija. Pero mi familia siempre me ayudó, sobre todo mi suegra y mi mamá, ellas son las que están siempre presentes. Federica no quiere quedarse con otra persona si no es mi suegra, es mi mano derecha”, reflexionó entre lágrimas la atleta radicada en Catriel.

El atletismo es su pasión, y entre pasadas y entrenamientos también gana algo de dinero. Lea es instructora de un gimnasio que prepara a los atletas para las competencias regionales. Todas fueron experiencias importantes, que le sirvieron para convertirse en atleta porque para una gran deportista, no hay éxito sin sacrificio. Y Lea hoy festeja sus logros.

