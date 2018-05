"El vecino puede podar el árbol siempre y cuando tenga el nuestro permiso. De no tenerlo, hace una poda clandestina y recibirá un acta de infracción", sostuvo en diálogo con LU5, el director de Arbolado Urbano de la Municipalidad, Alejandro Hobert.

Explicó que para obtenerlo, pueden optar por llamar por teléfono al 4491200 interno 4239 y solicitar el permiso. En ese caso, al día siguiente se le hará una inspección ya sea de poda o extracción, de acuerdo a lo que haya solicitado. Otra opción es enviar un mail a arboladourbano@muninqn.gob.ar o bien dirigirse a las oficinas de las calles La Rioja y Sarmiento del Parque Central.

"En el caso que lo haga vía internet, cuentan con un link donde figura tramites web, carga los datos, autorizamos y él puede imprimir el acta en su domicilio sin moverse. Nos puede mandar una foto, si es una poda de bajada de copa, podremos autorizarlo de acuerdo a la foto que nos envíe si no son especificas, nos acercaremos", detalló el funcionario.

Dijo que el servicio de autorización no significa ningún arancel para el frentista y se realiza de acuerdo a la en ordenanzas 3590 y 10009. "Si no lo controlamos, la gente corta, saca y no repone los árboles y buscamos la reforestación", añadió.

