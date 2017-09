Empresas de EE.UU. invertirán u$s 13 mil millones en Argentina

“Son inversiones no comprometidas a realizarse entre 2017 y 2019”, aseguró Alejandro Díaz, titular al frente de la AMCHAM, en declaraciones al portal Infobae y a otros medios de prensa en un encuentro en la Cámara, un imponente edificio construido en los años 20 ubicado a pocos metros de la Casa Blanca.

Las inversiones no están comprometidas porque fueron analizadas, se conocen los montos de cada empresa, pero no tienen el sello final de aprobación del directorio. Ese paso es clave para que se empiece a activar la llegada de inversiones reales con más fuerza.

Entre 2016 y 2017, las empresas de origen norteamericano invirtieron u$s 2435 millones, y un 85% se efectivizó a junio de este año. Los tiempos prometidos se cumplieron. Pero el gran salto adelante se daría si esta cifra se concreta, por el impacto en la economía argentina, también en sectores como la energía, el retail y en infraestructura. La inversión extranjera directa fue de u$s 7700 millones anuales desde 2011 a 2016, y de ese total unos u$S 1400 millones eran dividendos que no se giraban por las restricciones del cepo cambiario.

En la lista de 16 sectores clave en los que planean invertir están, después del petroquímico, las automotrices (con u$s 1000 millones) y las empresas de infraestructura con unos u$s 900 millones. Mientras que algunas empresas ampliarán sus actividades en la Argentina, otras buscarán volver a operar por medio de adquisiciones con fusiones.

SEGURIDAD

Piden normas más claras

Para que lleguen estas inversiones no alcanzará sólo el largo plazo. Neil Herrington, vicepresidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, aseguró que Argentina necesita validar un mejor marco normativo, regulatorio y de defensa de la propiedad intelectual.